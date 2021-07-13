Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в заявлении Авакова, опубликованном на страницах соцсетей Министерства.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", - цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины

"В соответствие с частью первой ст.18 ЗУ "Про Кабинет министров Украины" прошу принять мою отставку с должности Министра внутренних дел", - говорится в опубликованном заявлении Авакова к Верховной Раде

Напомним, еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако президент Украины Зеленский выступал против такого решения.

В июне 2021 года в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение главы МВД. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что слухи об отставке Арсена Авакова ходят давно, но в ведомстве на них не реагируют. Отметим, что Аваков находится во главе МВД уже почти 7,5 лет.

13 июля источник "Страны" во фракции "Слуга народа" сообщил, что в качестве кандидата на пост главы МВД рассматривается депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" из Харьковской области Александр Бакумов.

По другим данным, новым министром может стать глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Монастырский.

Что происходит вокруг Авакова и как может вести себя с ним Офис президента подробно писала "Страна".