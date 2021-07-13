Посольство Франции в Афганистане, где талибы начали захватывать территории после начала вывода американских войск, призвало французов покинуть страну. Для этого будет организован специальный рейс из Кабула.

Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

"В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности в стране и с учетом краткосрочной перспективы посольство Франции призывает всех французов, которые в настоящее время находятся в Афганистане, покинуть страну", - сказано в сообщении.

17 июля утром будет организован специальный рейс из Кабула, который должен позволить французской общине вернуться на родину. При этом рейс будет бесплатным. В 8.05 он вылетит из Кабула и в 13.10 прибудет в Париж.

"Посольство Франции официально рекомендует всем французам воспользоваться этим специальным рейсом или немедленно самостоятельно покинуть страну. Посольство Франции сообщает своим соотечественникам, которые останутся в Афганистане после 17 июля, что больше не сможет обеспечить безопасность их отъезда", - предупредили в посольстве.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. 9 июля талибам удалось захватить главный пропускной пункт на границе с Ираном.

Что будет с Афганистаном дальше и как это повлияет на остальной мир подробно разбиралась "Страна".