Джордж Кент возглавил посольство США в Украине

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент временно возглавил посольство в Украине.

Об этом сообщается на странице посольства в твиттере.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент начал свой визит в Киев в качестве временного поверенного в делах США", - сказано в сообщении.

Уточняется. 12 июля Кент провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Напомним, накануне Кент провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом министр внутренних дел сообщил в Twitter

"Провел встречу с хорошим другом Украины, заместителем госсекретаря Джорджем Кентом. США - стратегический партнер Украины, имеет твердую и последовательную позицию относительно независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета!" - написал 12 июля министр в микроблоге.

Информация о том, что посольство США в Украине может возглавить экс-куратор антикоррупционных органов в стране Джордж Кент, появилась 6 июля. На следующий день ее подтвердили в самом дипломатическом представительстве.

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