Лунный календарь огородника и садовода на август 2021 года. Фото: pixabay.com
Лунный календарь огородника и садовода на август 2021 года. Фото: pixabay.com

Август - основной месяц в году для уборки урожая. Очень важно, в какие дни его собирать. Если слишком рано, культура может быть недоспевшей, если затянуть - переспевшей. 

В последний месяц лета люди копают и перебирают картофель. Срезают и выбивают подсолнечник. Можно успеть вырастить финальную партию огурцов, помидоров, перца, баклажанов, кабачков. Проходит заготовка чеснока и сухофруктов. Хозяева консервируют на зиму разные вкусности: компоты, джемы, варенье, лечо, овощную икру. Идеальное время для заморозки зелени и ягод на зиму, квашения капусты. 

После знойного июля листья на некоторых деревьях уже пожелтели. Напоминаем, что их не следует сжигать - лучше прикройте ними на зиму многолетние растения. Сжигание листвы опасно большими пожарами, а еще от кострищ тяжело людям с болезнями органов дыхания.

Если хотите позаботиться о чистоте огорода, сада и близлежащей территории, лучше устройте борьбу с вредителями, обрежьте и при необходимости пересадите кустарники, полечите деревья и вырежьте сухие ветки. Не забудьте успеть собрать полезные травы, чаи из которых будете пить холодными зимними вечерами с медом. 

Для того, чтобы все успеть и сделать в лучшем виде, предлагаем вниманию читателей - огородников, садоводов, цветоводов - лунный посевной календарь на август 2021 году. Он в таблицах и по дням. Когда сеять и сажать, собирать урожай, ухаживать за садом, консервировать, заготавливать целебные растения и многое другое - в нашем материале. 

Лунный календарь огородника и садовода на август 2021 

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