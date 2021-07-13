"Стране" стала известна подоплека укрупнения вузов, которое в Украине уже начали проводить за счет Всемирного банка. На оптимизацию сети высших учебных заведений (которая предполагает сокращение количества вузов) выделено 200 млн долларов кредита.

Процесс укрупнения вузов уже стартовал. Как сообщил "Стране" министр образования Сергей Шкарлет, уже около четырех проектов по объединению вузов запустили в разных городах.

"Последний - это Харьков, четыре аграрных университета в один свели", - сказал Шкарлет.

Однако, как выяснила "Страна", сами харьковские университеты такому объединению не рады. В частности, против объединения с тремя другими вузами выступает Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева. Коллектив даже обратился с иском в суд, чтобы оспорить решение об укрупнении.

Подробности об укрупнении харьковских аграрных университетов "Стране" сообщил проректор по экономической работе и развитию производственной инфраструктуры ХНАУ им. В.В. Докучаева, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

Он напомнил, что объединить несколько харьковских вузов в один пытались еще девять лет назад, при премьерстве Николая Азарова в 2012 году.

"Тогда Харьковский национальный аграрный университет им. Докучаева, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Василенко и Харьковская государственная зооветеринарная академия находились в подчинении Министерства аграрной политики и продовольствия", - вспоминает он.

Однако, по словам Швайки, через два года объединять несколько харьковских вузов в один передумали.

"Сегодня такое решение называют "укрупнением", тогда это называли объединением путем создания на базе этих университетов нового Слобожанского государственного аграрного университета. Позже, в марте 2014 года, Министерство аграрной политики и продовольствия (министром тогда был Игорь Швайка - Ред.) инициировало отмену этого решения, и в мае этого же года правительство Украины под руководством премьера Арсения Яценюка ее утвердило", - сообщил Игорь Швайка.

Но после того, как на масштабный проект по укрупнению вузов Украины выделил кредит Всемирный банк, об идее объединить несколько харьковских университетов в один вспомнили снова.

Причем решение об укрупнении, по словам Швайки, было принято без консультаций с трудовыми коллективами вузов. О том, что четыре вуза объединяются в один университет, сотрудники узнали из СМИ.

"В мае 2021 года, без консультаций и информирования, все коллективы университетов из новостей узнали о соглашении с предложением Минобразования создать новый, так называемый Государственный биотехнологический университет. Вторым пунктом стало присоединение к нему трех вышеупомянутых университетов. Четвертым стал Харьковский государственный университет питания и торговли (ХГУПТ)", - утверждает проректор.

Швайка считает, что решение о присоединении четвертого «пищевого» вуза к трем «аграрным» было ангажированным.

"Каким местом к аграрным университетам должен прилегать общепит, никто не утруждался объяснить. Но стоит уточнить: этот университет закончил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Одарченко, который в свое время работал в университете питания и торговли (Одарченко действительно до избрания в парламент был деканом факультета и профессором в ХГУПТ – Ред.). Там же деканом факультета работает и его отец, а замкафедры в университете - его родной брат. Такая вот "незаангажированная" история", - заявил Швайка.

Кроме этого, он предполагает, что потенциальным ректором нескольких объединенных вузов может стать Руслан Тихонченко, который также связан с действующим "слугой народа" Одарченко.

"Человека, которого назначили и.о. ректора нового вуза, стал Руслан Тихонченко. Он работал лаборантом на кафедре родного брата сегодняшнего нардепа Одарченко, которая входит в структуру факультета, возглавляемую отцом Одарченко. Но главное вот в чем: сейчас Руслана Тихонченко фактически могут назначить ректором, а значит, подпись будет у него. В результате научно-педагогическим работникам придется уволиться, потому что произойдет реорганизация трех университетов",- добавил Швайка.

"Страна" обратилась за комментарием к Андрею Одарченко, однако он отвечать на вопросы издания отказался.

По словам Игоря Швайки, под укрупнение (а по факту сокращение) вузов заложен имущественный интерес: речь идет о нескольких десятках тысяч квадратных метров недвижимости в центральных районах Харькова, нескольких тысячах гектаров земельных и лесных угодий.

По мнению проректора ХНАУ, проект по укрупнению украинских вузов служит прикрытием для банального рейдерства. На освободившееся имущество университетов, которые будут укрупнены (а по факту упразднены), уже строят планы.



"Рейдерство здесь состоит в посягательстве на недвижимость, землю и лес. Кто-то заложил в основу работы Минобразования тезис, что объединять университеты – это необходимость. Хотя уже понятно, что большую часть университетов просто невозможно объединить из-за сложной логистики. Главные корпуса находятся в трех разных местах на расстоянии 40 км друг от друга, общежития тоже раскиданы по разным локациям города. Например, между Харьковским национальным аграрным университетом им. Докучаева и зооветеринарной академией по прямой - 47 км", - анализирует проректор.

Игорь Швайка акцентирует, что проектом по укрупнению вузов в Минобразования прикрывают истинные мотивы получения кредита от Всемирного банка - сократить число университетов в Украине.

"Давайте называть вещи своими именами: это не оптимизация университетов, а фактически ликвидация и уменьшение их количества. На вопросы о новом качественном объединении, минимальной численности вузов и современной структуре у Минобразования ответов нет. А чтобы назвать этот процесс не "укрупнением", а "ликвидацией", нужно иметь яйца", - дополнил Швайка.

Также он упомянул участие Всемирного банка в оптимизации украинских вузов, назвав подобное вмешательство "недружественным".

"Существуют эфемерные 200 млн долларов технической помощи для улучшения сети вузов, читайте как "сокращение 2/3 университетов". То, что останется, раздадут для улучшения условий материально-технической базы. Напомню, что эти 200 млн долларов еще не выделили, и деталей распределения этих средств нет. Все это нужно воспринимать как недружественную форму отношения к системе украинского образования со стороны других стран", - считает Игорь Швайка.

Он утверждает, что на сегодняшний день нет примера успешного укрупнения вузов.

"На сегодняшний день успешных кейсов объединения университетов не существует. Хотя есть и природные процессы объединения. Например, Харьковский инженерно-строительный университет был факультетом Харьковского политехнического университета - это исторический процесс объединения. Сейчас же вузы пытаются объединять искусственно, особенно, когда есть большие площади земли и леса", - считает он.

Игорь Швайка добавил, что ХНАУ им. В.В. Докучаева уже обратился в суд с иском о признании незаконным распоряжения Кабмина об укрупнении четырех вузов.

"Сейчас в суд обращается только наш университет. Остальные коллеги, к сожалению, пытаются найти объяснение этим рейдерским захватам", - подытожил проректор.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора иностранных студентов в вузы.

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