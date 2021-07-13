Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине. При необходимых 226 голосах "за" дали только 184.

За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля.

Документ поддержали:

"Слуги народа" - 152 голоса;

"Голос" - 18;

"За будущее" - 7;

"Европейская солидарность" - 7.

После этого документ вернул на доработку субъектам инициативы - за это решение в парламенте дали 240 голосов.

Документом предлалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

Также законопроект обязывал создать жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее:

деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли возможна только после получения соответствующей лицензии;

создается специальный уполномоченный орган по контролю за оборотом этого растения;

продажа препаратов на основе каннабиса разрешается исключительно по механизму Е-рецепта;

вводится двойной контроль со стороны МВД и Минздрава за полным "жизненным циклом" - от производства и транспортировки препаратов до мест продажи до употребления их пациентами.

Напомним, 3 июня нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях.

Позже сообщали, что медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать этот документ.