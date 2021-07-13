Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине
Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине. При необходимых 226 голосах "за" дали только 184.
За соответствующее решение народные депутаты голосовали в ходе внеочередного заседания во вторник, 13 июля.
Документ поддержали:
- "Слуги народа" - 152 голоса;
- "Голос" - 18;
- "За будущее" - 7;
- "Европейская солидарность" - 7.
После этого документ вернул на доработку субъектам инициативы - за это решение в парламенте дали 240 голосов.
Документом предлалось разрешить использование медицинских препаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.
Также законопроект обязывал создать жесткую систему контроля за оборотом и использованием медицинского каннабиса. Она подразумевает следующее:
- деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли возможна только после получения соответствующей лицензии;
- создается специальный уполномоченный орган по контролю за оборотом этого растения;
- продажа препаратов на основе каннабиса разрешается исключительно по механизму Е-рецепта;
- вводится двойной контроль со стороны МВД и Минздрава за полным "жизненным циклом" - от производства и транспортировки препаратов до мест продажи до употребления их пациентами.
Напомним, 3 июня нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях.
Позже сообщали, что медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать этот документ.