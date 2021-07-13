Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет заметила, что гуманитарная ситуация в неподконтрольном Киеву Донбассе сильно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

Об этом она сообщила в ходе на брифинге в Донецк, пишет "Интерфакс" во вторник, 13 июля.

"Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась", - заявила Жиллет.

Она обсудила с так называемым "главой ДНР" Денисом Пушилиным гуманитарную ситуацию в регионе и те причины, которые ее ухудшают - пандемию коронавируса и боевые действия.

Кроме того, глава миссии призвала предоставить жителям неподконтрольного Донбасса доступ к вакцине от коронавируса и отказаться от политизации процесса вакцинации.

Ранее в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе, возложив ответственность на обе стороны. 5 июля, в результате обстрела позиций ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Также сообщалось, что в июне Украина открыла запись на вакцинацию от Covid-19 для граждан неподконтрольного Донбасса и Крыма.