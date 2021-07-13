Во фракции "Слуги народа" продолжают обсуждать слухи о грядущей отставке главы МВД Арсена Авакова.

Источник "Страны" во фракции сообщает, что вчера вечером Давид Арахамия предупредил замглав фракции о том, что сегодня вечером будет встреча с президентом, однако ни точное время, ни тему не уточнил.

"Причём, все держат в секрете. И многих депутатов об этом не информируют", - говорит источник.

При этом среди "слуг народа" также курсирует информация, что Аваков уже якобы написал заявление на увольнение (после просьбы президента), а на нового министра внесут кандидатуру депутата-мажоритарщика от "Слуги народа" из Харьковской области Александра Бакумова. По другим данным, новым министром может стать глава комитета Рады по правоохранительной деятельности Монастырский.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Что касается Бакумова, то он попал в Раду по харьковскому округу 173. Нардеп также является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Бакумов получал образование по специальностям "правоведние", "финансы", и "история". До похода в парламент с 2017 года работал адвокатом, и являлся членом Национальной ассоциации адвокатов Украины. Также он был членом совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Бакумов работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел и доцентом кафедры конституционного и международного права там же.

Напомним, еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако президент Украины Зеленский выступал против такого решения.

В июне 2021 года в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение главы МВД. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что слухи об отставке Арсена Авакова ходят давно, но в ведомстве на них не реагируют. Отметим, что Аваков находится во главе МВД уже почти 7,5 лет.

Что происходит вокруг Авакова и как может вести себя с ним Офис президента подробно писала "Страна".