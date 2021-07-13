Печерский районный суд Киева арестовал имущество народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которого объявили в розыск по делу о государственной измене.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", - заявили в ведомстве.

Напомним, 11 мая нардепам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на разграблении национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Козак и Медведчук называют эти обвинения сфабрикованными властью по политическим мотивам.

По словам Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. В то же время следствие считает, что нардеп якобы скрывается от правосудия в России. 20 мая суд разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Ведомство объявило его в розыск.

Тем временем 9 июля Печерский райсуд продлил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Также суд решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в его уголовном производстве.