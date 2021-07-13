Страдающая от наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила это явление гибридной агрессией против страны. Литовский Сейм принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад", которые станут совместным проектом России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

В документе, говорится, что организованные потоки нелегально пересекающих границу иностранцев из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве. За резолюцию проголосовали правящие партии (56 голосов), 24 оппозиционных "агрария" воздержались. Два депутата высказались против.

Напомним, в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Из-за этого в Литве хотят выделения €42 млн для укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения.

Также мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости заявил об отказе сдерживать миграцию из Южной Азии и Ближнего Востока в Западную Европу.