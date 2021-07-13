Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что девятилетнего мальчика, получившего тяжёлое огнестрельное ранение, доставили из Житомирской области в Киев, где борьбу за его жизнь продолжат врачи "Охматдета".

"По предварительным данным, выстрел был из табельного пистолета, это зарегистрированное оружие, которое принадлежит военнослужащему. Это пистолет, который ему дало государство для обороны страны. По предварительным данным, все присутствующие были пьяны. Это не было умышленным убийством, желания стрелять в ребёнка не было. Квалификация дела - тяжкие телесные повреждения - до 10 лет лишения свободы. Суд состоится завтра, а сейчас подозреваемый находится в изоляторе", - заявил замглавы МВД.

Кроме того, он рассказал, что отец мальчика - не состоит на военной службе. С подозреваемым он дружит, в день трагедии они вместе пили и игрались с пистолетом. Сейчас ребенок находится в очень тяжёлом состоянии.

"Пуля прошла через спину, есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника, что значит, если будет трагический исход - он никогда не сможет ходить. Вынесло половину поджелудочной железы. Это же маленькое тело и выстрел практически в упор", - сообщил Геращенко

Напомним, 12 июля в Новоград-Волынском со сквозным огнестрельным ранением спины госпитализировали 9-летнего ребенка. Ранение он получил дома. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе - 43-летннго военнослужащего из Киева.