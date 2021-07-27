"Страна" продолжает спецпроект, посвященный 30-летию независимости Украины. Сегодня мы расскажем о 1992 годе. Он стал тяжелым "похмельем" после эйфории 1991 года - когда страна стала суверенной.

Главное в этом году - резкое, практически беспрецедентное в истории нашего народа обнищание людей. Советскую экономику новые власти остановили, а рыночную еще не создали.

Нерв 1992 года - это первые попытки руководства страны отступить от рамки, которую задал 1991 год. Когда Украина возникла как плод компромисса очень разных групп (в том числе представителей партаппарата, директоров предприятий), большинство из которых, так же как и в целом население (что показало голосование за Кравчука, а не за Черновола) не было настроено националистически и не хотела полностью рвать с Россией.

По факту же в 1992 году последовало очень много тревожных звоночков: первые конфликты вокруг Черноморского флота и церковный раскол с попыткой вывести УПЦ из под власти Московского патриархата. Плюс массирование навязывание националистической повестки в гуманитарной сфере.

Причем последним занимались зачастую те, кто еще недавно преподавал историю КПСС, марксизм-ленинизм, а то и вовсе были партаппаратчиками. В течение буквально одно-двух месяцев они перекрасились и превратились в украинских националистов.

В целом националистический крен и рост напряженности в отношениях с Россией стали серьезным фактором внутренней дестабилизации, что привело к серьезным последствия уже в следующем 1993 году.

"Страна" вспоминает главные события 1992 года и анализирует их.

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Шоковая терапия. Что происходило с экономикой

В 1992-м году окончилось непродолжительное "головокружение от успехов", которое у многих началось после обретения независимости.

Развал Советского Союза обернулся немедленным крахом советской экономики. И, соответственно, украинской тоже - как важнейшей ее части. Пропаганда о том, что "Украина кормит весь Союз" рухнула буквально в первые месяцы независимости.

Обнищание первых лет независимости сегодня объясняют "объективным историческим процессом". И, мол, этого нельзя было избежать.

В то же время понятно, что в основании всего стояли конкретные политические решения. 2 января власти независимой Украины отпустили цены, и началась гиперинфляция. Которая, впрочем, была лишь отголоском "шоковой терапии", происходившей в России, с которой мы до ноября продолжали находиться в одной валютной зоне.

Суть этой "реформы" была следующей - для социалистической экономики, пронизанной кооперативными связями поверх границ союзных республик, без всякой подготовки, компенсаций или переходного периода ввели свободное ценообразование.

Особенно эта ситуация ударила по госсектору, который был связан с наукой или оборонкой. Он в одночасье лишился госзаказа, как украинского, так и российского. Предприятиям, которые производили товары народного потребления, было чуть легче: еду всегда будут покупать.

Для общества в целом "шоковая терапия" стала убийственной. Сломать старый дом решили, не построив новый.

Упавшее производство резко обвалило доходы населения. Нельзя было рассчитывать и на сбережения: они сгорели в Сбербанке СССР. Цены за год выросли в 21 раз, тогда как зарплаты - в несколько раз меньше. Но при этом базовый уровень этих зарплат обеспечивал только выживание - да и то не для всех. Многим просто ничего не платили (или платили продуктами производства).

Еще одним ударом по экономике стал переход на близкие к мировым цены на нефть и газ, о чем агитаторы 1991 года почему-то не предупреждали - видимо, считая, что Россия продолжит снабжать энергоносителями как при Союзе - по потребностям.

Это было крайне болезненным ударом по энергоемкой украинской промышленности. Поэтому топливный кризис - еще один маркер 1992 года. Заодно это же разогнало и инфляцию.

Рэкет и "комсомольцы". Кто богател в 1992 году?

Из-за безработицы Украина в этот год начала превращаться в гигантский базар, куда шли торговать и ученые из НИИ, и заводчане с закрывшихся предприятий.

На этом фоне расцвел бизнес "челноков", которые привозили в страну польский и турецкий ширпотреб. Артефактом эпохи стала "кравчучка" (по фамилии первого президента Украины) - тележка, куда торговцы-челноки нагружали сумки с товаром.

Кравчучка - тележка, с помощь которой народ Украины отправился торговать на рынки в 1992 году

Это действительно было время, когда можно было урвать легкие деньги, завезя из России, к примеру, бензовоз или подержанный автомобиль из Германии. Но разбогатеть на всем этом по-настоящему получилось, конечно, у немногих.

Крупный же бизнес, который во многом держали бывшие партийные бонзы и комсомольские вожаки, а также директора предприятий и их родня зарабатывал на другом: покупали задешево (или вообще по бартеру) разные товары внутри страны и продавали это за границу за валюту.

Затем закупали импорт и ввозили в страну, продавая его в несколько раз дороже, чем в Европе. Так в стране появились "Сникерсы", водка "Распутин" и другие иностранные товары, ставшие символом богатой и сытой жизни "как в Америке".

К слову, примерно такая же логика действует в украинской экономике и сегодня.

Но часто-густо бизнес строился на банальном грабеже советского наследия. Огромный скандал вызвала распродажа "под ноль" Черноморского морского пароходства - крупнейшего в бывшем Союзе.

Банки того времени зарабатывали на гиперинфляции, которая лишь за 1992 год составила более двух тысяч процентов: настолько быстро обесценивался купоно-карбованец, который ввели в Украине вскоре после обретения независимости (но первое время он ходил параллельно с рублем).

Для примера: если в январе 1992 года за полтора карбованца можно было купить буханку хлеба, то к декабрю за нее платили 25 купонов.

И, конечно, расцвел буйным цветом криминал.

Появление рэкета стало закономерным итогом ухода государства из экономики - при этом регулирующие структуры капитализма созданы еще не были. Их место занял криминалитет, из которого в том числе позже, в том числе, поднимется украинская олигархия и начнет управлять экономикой уже по своим правилам.

Выход из рублевой зоны, отставание от России

В ноябре 1992 года Украина окончательно вышла из рублевой зоны.

По этому поводу в руководстве страны были разные мнения. Многие призывали не торопиться. В частности, тогдашний глава НБУ Вадим Гетьман.

"Что было потом - хорошо известно. Бездарная денежная реформа, гиперинфляция. Замораживание валютных активов украинских предприятий и граждан на счетах Внешэкономбанка СССР. За год все мы тогда стали нищими миллионерами", - описывал последствия выхода из рублевой зоны Гетьман. Так как его не послушали, то в знак протеста он подал в отставку.

Опасения Гетьмана были полностью понятны. Президент России Борис Ельцин заранее предупредил, что тем странам, которые выйдут из рублевой зоны, российские нефть и газ будут продаваться по мировым ценам.

И это сразу сказалось практически на всей экономике. Ускорилась инфляция, а курс украинского купоно-карбованца резко пошел вниз. В том числе пошел он вниз и к рублю.

Именно к концу 1992 года стало понятно, что Россия, с ее огромными запасами природных ресурсов, куда более подготовлена к жизни в рыночной экономике, чем наша страна. Поэтому с 1992 года начала нарастать разница в уровне жизни РФ и Украины. Причем явно не в пользу последней. И это стало важным фактором, определяющим отношение населения к происходящему в стране.

Появление Кучмы. Что происходило в политике

Развал экономики вызвал противодействие одной из групп, благодаря которой вообще стала возможной независимость: "красных директоров".

В октябре один из них - директор "Южмаша" Леонид Кучма - становится премьер-министром. И начинает свой поход во власть с фразы: "Я точно знаю - страну мы развалили".

Кучма со старта получил особые полномочия - не согласовывать свои решения ни с Радой, ни с президентом Кравчуком. Также он заявлял, что нужно налаживать разорванные связи с Россией.

Но правильная риторика не спасла от гиперинфляции и жесточайшего кризиса.

Другое дело, что политически Кучма обратил ситуацию в свою пользу, негатив свалив на "ретрограда" Кравчука, а сам на следующий год хлопнул дверью и ушел в отставку. Обеспечив себе таким образом нужный имидж накануне выборов президента.

Крым: попытка ухода №1

С Крымом в 1992 году получилось не так хорошо, как годом ранее, когда ему дали автономию в составе УССР.

Во-первых, проходил болезненный процесс разделения Черноморского флота. Президенты Ельцин и Кравчук сначала издали указы, которыми подчиняли флот себе, что вызвало очень острый конфликт. Но потом Киев и Москва вступили в переговоры. Они шли до августа, после чего стороны договорились пока считать флот объединенным. То есть решение проблемы по сути отложили.

Во-вторых, Крым в штыки воспринял резкий переход Украины в ранг независимых государств. Большинство местного населения симпатизировало России.

5 мая депутаты крымского парламента провозгласили суверенитет Крыма и постановили закрепить его на референдуме 2 августа. Однако голосования так и не случилось: под давление Киева власти автономии сдали назад.

Впрочем, автономистское и пророссийское движение в Крыму после этого не угасло.

Исключение составили крымские татары, которые поддерживали позицию Украины.

Впрочем, их мнение - как и угрозы Киева - вряд ли бы сыграло какую-то роль, найди устремления крымских властей тогда поддержку в России. Однако Москва в те годы о "собирании земель" не думала. В России тогда тоже бушевала "шоковая терапия", а президент Ельцин втянулся в жесткий конфликт с Верховным Советом.

Год церковного раскола

Пожалуй, одним из наиболее эпохальных событий года стал церковный раскол в Украине.

Весной собор Русской православной церкви низложил главу УПЦ Филарета. Но он отказался покинуть митрополичью кафедру и заявил по итогу о создании Киевского патриархата, который сам же и возглавил.

Так появилась УПЦ КП, не признанная в мировом православии церковь. Которая так и не получила этого статуса до самого своего юридического конца в 2018-2021 годах.

Хотя ничто, казалось бы, не предвещало ее создания. Филарет был одним из самых влиятельных иерархов РПЦ и сам критиковал украинских автокефалов.

Переоценка ценностей у Михаила Денисенко (мирское имя митрополита) произошла после того, как он проиграл выборы патриарха всея Руси в июне 1990 года. Вместо него выбрали Алексия II.

Филарет говорит речь на соборе РПЦ, где стал патриархом Алексий II

Обиженный Филарет, который раньше критиковал автокефалистов, теперь начал их поддерживать и поднял вопрос об отделении украинской церкви от российской. Тем более, политический момент этому способствовал. Параллельно Денисенко начал давить на епископов Украины, чтобы они тоже требовали автокефалии. Отказавшихся смещали с должностей.

Это вызвало скандал в православной среде, и в 1992 году собор РПЦ сместил Филарета. В этом же году противники митрополита в Украине провели собор в Харькове, выразили недоверие Филарету и вместо него избрали митрополитом Владимира (Сабодана).

При этом, как вспоминают участники тех событий, за Филарета выступал президент Леонид Кравчук, но это епископов не остановило. Они пресекли курс на разрыв с Русской православной церковью.

Впрочем, и Филарет своей отставки не признал - тем более, его поддержали власть и праворадикальное крыло вроде УНА-УНСО и Корчинского. Он зарегистрировал отдельную от всех УПЦ Киевского патриархата, где провозгласил себя патриархом. Надолго став нерукопожатным в православном мире.

Но свою личную власть он таким образом укреплял: началась первая волна захвата храмов, а националисты даже пытались штурмовать Киево-Печерскую лавру. Это им не удалось. Но с тех пор претензий на главную святыню православия в Украине они не снимали.

Впрочем, на полноценную религиозную войну власти Украины тогда не решились. И церкви Филарета позволили "созревать" до поры до времени. Которое наступило в 2018 году: УПЦ КП по сути растворилась в созданной усилиями Порошенко ПЦУ. А 90-летний Филарет утратил практически все свое влияние - так и не став всемирно признанным патриархом.

"Сердца трех" и Таврийские игры. Что происходило в культуре и спорте

В 92-м году прошли летние Олимпийские игры в Барселоне. Украина выступила в составе Объединенной команды, куда вошли 12 стран СНГ. По сути, это была еще сборная СССР, которая, по итогу, заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых медалей.

"Золото" заработали 13 украинцев, еще 10 наград - это "серебро" Олимпиады. Многие из олимпийских чемпионов 92 года в последствии перебрались жить и работать за границу, в основном в США.

Весной 1992 года стартовал первый футбольный чемпионат независимой Украины. Провели его на скорую руку, чтобы за три с половиной месяца успеть заявить призеров в еврокубки и перейти к схеме "осень-весна".

В чемпионате участвовали 20 команд, которые разбили на две группы. В финале сразились два победителя в каждой группе - "Динамо" и симферопольская "Таврия", которая даже не попала в высшую лигу последнего чемпионата СССР.

Турнир завершился сенсационной победой "Таврии" 0:1. На 77-й минуте головой забил Сергей Шевченко.

Крымчанам сыграло на руку несерьезное отношение к чемпионату со стороны футбольных грандов.

"Динамовцы" рассказывали, что месяц нормально не тренировались и выезжали за счет класса. У "Металлиста", "Днепра", "Черноморца" и "Шахтера" не было мотивации, чтобы после недавних игр со "Спартаком" и ЦСКА ехать в какую-то Шепетовку.

В Кубке чемпионов "Таврия" вылетела после 1/16 финала, проиграв швейцарскому "Сьону".

"Лихие 90-е" не обошли и футбол. Президент "Таврии" Александр Заяев, который был сыном главного тренера, стал жертвой бизнес-разборок и был убит спустя два года.

Со словом "Таврия" было связано еще одно событие - уже на культурном фронте.

В 1992 году в Каховке Херсонской области прошли первые "Таврийские игры" - самый масштабный музыкальный фестиваль Украины в 90-х. Он включал в себя конкурс красоты, пивной конкурс и выступления музыкантов.

Музыкантов селили жить на теплоходе, поскольку в городе просто не было столько гостиниц подходящего уровня.

В первый год в Каховке выступили 46 рок-групп. Среди них российская "Агата Кристи", украинские "Т.О.К" (Днепр), "Кошкин дом" (Одесса), Roger Mills (Харьков) и другие. "Таврийские игры позиционировали себя, как площадка для молодых украинских исполнителей.

Несмотря на кризис, Украина продолжала снимать кино на аудиторию всего бывшего СССР.

В 1992 году на Одесской киностудии вышла комедия "Хочу вашего мужа" с Михаилом Задорновым в главной роли. Он сыграл неверного мужа, к жене которого однажды в гости заглянула любовница.

Еще одна популярная лента того года - "Сердца трех" с Сергеем Жигуновым - экранизация произведения Джека Лондона. Ее сняли в 1992 году на киностудии Довженко работавший там режиссер Владимир Попков.

Фильм начали снимать еще в советское время, но после развала СССР прекратилось финансирование проекта. В итоге удалось привлечь один миллион долларов частных инвестиций. Кино досняли, и оно вернуло вложенные средства.