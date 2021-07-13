Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что возглавляемое им государство вместе с Россией могут эффективно противостоять санкциям, которые западные страны ввели в отношении республики. Также он считает, что санкции - не повод для беспокойства.

Об этом глава республики заявил во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 13 июля.

"Как я когда-то и говорил, ничего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы на людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международный порядок и нажать на нас. Не выйдет Мир изменился", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на фоне санкций вырос товарооборот Беларуси и РФ. В частности, для попавших под санкции МАЗа и БЕЛАЗа.

"Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике", - добавил он.

Лукашенко о том, что Беларуси "нечего париться" о санкциях - с 05:27

Напомним, новые санкции в отношении Беларуси ЕС ввел 21 июня. Они затронули членов семьи президента республики, журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании. Всего в санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 юридических лиц.

Также мы сообщали, что расширили санкции в отношении Минска и власти США.

После этого Лукашенко пригрозил западным странам "неприемлемым ущербом" и предупредил, что Беларуси есть чем ответить тем, кто пытается "играть мышцами на западных границах".