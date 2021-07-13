В Новоград-Волынском Житомирской области нетрезвый военный, приехавший в гости из Киева, тяжело ранил 9-летнего ребенка. Пуля прошила спину и вышла через живот. После этого ребенок попал в реанимацию. Для того, чтобы доставить его в столицу, задействовали вертолет. Стрелявшего задержали.

Собрали подробности инцидента.

Приехал в гости, выпил и выстрелил. Что произошло

Инцидент произошел днем 12 июля. Об огнестрельном ранении в полицию Житомирской области сообщили медики больницы в Новоград-Волынском, куда доставили 9-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Ребенок находился в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимацию.

В больницу немедленно выехали полицейские. Сначала родственники ребенка рассказали, что событие якобы произошло на берегу местной реки и они не видели, как это произошло. В больницу они привезли мальчика сами.

Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились. Выяснилось, что ребенка ранили дома. Полиция провела обыск и изъяла с места происшествия пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

В частности, в автомобиле подозреваемого в стрельбе были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Изъятое оружие. Фото: полиция Житомирской области

Также было установлено, что к ранению ребенка причастен 43-летний знакомый отца. Военнослужащий накануне приехал в гости из Киева, где он проживает.

Было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "умышленное тяжкое телесное повреждение" - по ч.1 ст.121 УК Украины. За это грозит до 10 лет лишения свободы.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что, по предварительным данным, военнослужащий ранил ребенка не намеренно, находясь в нетрезвом состоянии. Присутствующие при этом также были пьяны.

"По предварительным данным, выстрел был из табельного пистолета, это зарегистрированное оружие, которое принадлежит военнослужащему. Это пистолет, который ему дало государство для обороны страны. По предварительным данным, все присутствующие были пьяны. Это не было умышленным убийством, желания стрелять в ребенка не было. Квалификация дела — тяжкие телесные повреждения — до 10 лет лишения свободы. Суд состоится завтра, а сейчас подозреваемый находится в изоляторе", — рассказал замглавы МВД.

Вертолет сел на стадионе. Как мальчика доставили в Киев

13 июля пострадавшего ребенка доставили из Житомирской области в Киев, где борьбу за его жизнь продолжат врачи "Охматдета". Мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

"Пуля прошла через спину, есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника, что значит, если будет трагический исход — он никогда не сможет ходить. Вынесло половину поджелудочной железы. Это же меленькое тело и выстрел практически в упор", — сообщил Геращенко.

Также он сообщил, что для транспортировки задействовали вертолет. Его задействовали максимально быстро, поскольку он как раз принимал участие в учениях в Ровенской области.

В Новоград-Волынском вертолет сел на стадионе рядом с райбольницей. В Киеве впервые вертолет совершил посадку рядом с больницей "ОХМАДИТ" - на стадионе "Старт". Это ускорило доставку мальчика на операционный стол на 20-25 минут по сравнению с тем, если бы вертолет приземлился в Жулянах.

Вертолет с ребенком приземлился в Киеве

Специалисты "Охматдета" продолжают бороться за жизнь ребенка.