Руководитель Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации попалась на взятке в $5 тысяч, которую она требовала за помощь в усыновлении ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Начальник Службы по делам детей Хмельницкой областной государственной администрации разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. По данным следствия, за содействие в принятии решения об усыновлении малолетнего ребенка чиновник требовала 5 тыс долларов США", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители задержали чиновницу после получения взятки и сейчас решают вопрос о сообщении ей о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободны на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, недавно генеральный директор государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое принадлежит к сфере управления Министерства инфраструктуры, был задержан после получения взятки размером в $2 тысячи.

Ранее мы писали о том, как в Киеве руководитель одного из интернатных коммунальных учреждений и начальник отдела Департамента социальной политики КГГА требовали от пенсионеров крупные взятки за то, чтобы поселить их в доме престарелых.