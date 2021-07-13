У двух вернувшихся из России жительниц Закарпатья подозревают заражение новым коронавирусом штамма Delta, из-за которого в Украине планируют ускорить вакцинацию. Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Укринформ.

По его словам, две молодые женщины вернулись в Закарпатье из России и лечились в стационаре. При этом у одной из них было настолько тяжелое состояние, что ее две недели спасали в реанимации. Из-за тяжелого течения болезни медики заподозрили у женщин новый штамм коронавируса. Анализы пациенток направили в Киев, чтобы передать их в Европейскую лабораторию, где должны определить, каким штаммом заражены женщины.

"Мы заподозрили в них именно Covid-штамм Delta из-за тяжелого течения болезни, которая у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Delta", - объяснил главврач.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Минздрава, в Украине растет число подозрений на заражение индийским штаммом коронавируса Delta.

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