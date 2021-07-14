"Страна" спросила у депутатов парламента, много ли наркоманов среди народных избранников, учитывая столь частые истории с наркотиками в последнее время.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не знает таких людей и никогда не дружил с людьми, которые злоупотребляют наркотиками и алкоголем.

"Мне такие люди вообще не интересны", — утверждает Николай Тищенко.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что такие факты должен устанавливать тест или следствие.

"Я сегодня пробежал достаточное количество километров, готовлюсь к соревнованиям. Среди моих коллег во фракции "Голос" наркоманов нет", — заверил Железняк.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, который недавно угодил в подобного рода скандал, заявил, что не знает, сколько наркоманов в Раде.

"Бывали случаи, что поймали в Раде, был случай, что поймали под кайфом водителя. В моём случае — негативный подтверждённый тест и сегодня буду по этой теме выступать в Раде", — сообщил нардеп.

Экс-депутат фракции "Слуга народа", который на днях попал в наркоскандал с ДТП во Львове Александр Юрченко рассказал, что не знает, сколько наркоманов в Раде, но сам заявил, что никогда не употреблял наркотики.

"У меня есть четыре теста с государственных клиник, частных клиник насчёт того, что никаких наркотиков я не употреблял", — утверждает нардеп.

Его коллега по парламенту Даниил Гетманцев честно признался, что не является специалистом в данном вопросе.

"Я не нарколог", — лаконично ответил Гетманцев.

А вот депутат партии "Европейская солидарность" резюмировал, что в этом созыве наркоманов больше, чем когда-либо.

"Боюсь, что больше, чем за всю историю независимости Украины", — отметил Вятрович.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Леонов считает, что было бы правильно, если бы все нардепы сдали тест на наличие наркотических веществ в крови.

Его коллега по фракции Галина Третьякова не знает, много или нет, так как, по словам нардепа, их не проверяют.

"Я не пью, не курю, не употребляю, поэтому не особо обращаю внимание", — утверждает депутат.

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что сама никогда не употребляла и призывает не употреблять остальных.

"Тем более, людям, которые под куполом принимают решения", — заявила Верещук.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Вячеслав Юраш заверил, что никогда не считал.

"Простите меня грешного", — прокомментировал депутат.

Депутат партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич такое отметил, что не является наркологом.

"Но, чтобы заявить, что в Раде никто этим не балуется — я бы на себя ответственность не взял", — резюмировал Шуфрич.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Рады нардепы рассмотрят легализацию медицинского каннабиса

Напомним, "Страна" интересовалась у киевлян, хотят ли они видеть Украину в военном альянсе.

Также "Страна" интересовалась у депутатов, сколько они тратят на продукты в месяц.