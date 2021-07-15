16 июля в Украине отмечают популярный праздник - День бухгалтера. Ни одно предприятие, компания или организация не могут обойтись без кропотливого и ответственного труда этих специалистов.

Накануне праздника собрали открытки, картинки и поздравления на любой вкус.

Бухгалтеры в Украине

Согласно данным на сайтах вакансий, средняя зарплата бухгалтера в Украине - около 500 долларов. Все зависит от опыта, нагрузки, вида деятельности и компании, где работает бухгалтер.

Для того, чтобы работать бухгалтером нужно хорошее знание математики, основ экономики, налогового и трудового законодательства, умение работать в бухгалтерских программах типа "1С" и постоянное обучение и самосовершенствование.

Среди плюсов работы бухгалтером - то, что можно начать работать со средним специальным образованием, не имея высшего; возраст в этой профессии не помеха - чем более опытный бухгалтер, тем он более ценный; есть возможность дорасти до коммерческого директора; можно работать, как в офисе, так и на фрилансе.

Из минусов - большая ответственность; много работы в отчетный период.

Картинки с Днем бухгалтера

Бухгалтеры, в чудесный этот день

вас с праздником сердечно поздравляем.

Спасибо вам за кропотливый труд!

Без вас мы свою жизнь не представляем!

Вы знаете все о затратах,

Балансовый готовите отчет.

Считаете доходы и зарплаты,

Пусть этот день вам радость принесет.

Пусть все проблемы решатся в одночасье

И жизнь вам тогда принесет -

Любовь, достаток и счастье

и все, что вам нужно еще.

Бухгалтеры, вам под силу даже сложный расчет.

Пусть же это умение принесет и доход, и почет.

Вы всегда нам нужны без сомнения.

Пусть дебет с кредитом всегда сходится! Пусть в жизни всегда будет солнечно!

Желаю, чтобы баланс сходился не только в отчетах, но и всегда царил в душе. С Днем бухгалтера!