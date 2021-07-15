16 июля в Украине отмечают популярный праздник - День бухгалтера. Ни одно предприятие, компания или организация не могут обойтись без кропотливого и ответственного труда этих специалистов.
Накануне праздника собрали открытки, картинки и поздравления на любой вкус.
Бухгалтеры в Украине
Согласно данным на сайтах вакансий, средняя зарплата бухгалтера в Украине - около 500 долларов. Все зависит от опыта, нагрузки, вида деятельности и компании, где работает бухгалтер.
Для того, чтобы работать бухгалтером нужно хорошее знание математики, основ экономики, налогового и трудового законодательства, умение работать в бухгалтерских программах типа "1С" и постоянное обучение и самосовершенствование.
Среди плюсов работы бухгалтером - то, что можно начать работать со средним специальным образованием, не имея высшего; возраст в этой профессии не помеха - чем более опытный бухгалтер, тем он более ценный; есть возможность дорасти до коммерческого директора; можно работать, как в офисе, так и на фрилансе.
Из минусов - большая ответственность; много работы в отчетный период.
Картинки с Днем бухгалтера
Бухгалтеры, в чудесный этот день
вас с праздником сердечно поздравляем.
Спасибо вам за кропотливый труд!
Без вас мы свою жизнь не представляем!
Вы знаете все о затратах,
Балансовый готовите отчет.
Считаете доходы и зарплаты,
Пусть этот день вам радость принесет.
Пусть все проблемы решатся в одночасье
И жизнь вам тогда принесет -
Любовь, достаток и счастье
и все, что вам нужно еще.
Бухгалтеры, вам под силу даже сложный расчет.
Пусть же это умение принесет и доход, и почет.
Вы всегда нам нужны без сомнения.
Пусть дебет с кредитом всегда сходится! Пусть в жизни всегда будет солнечно!
Желаю, чтобы баланс сходился не только в отчетах, но и всегда царил в душе. С Днем бухгалтера!