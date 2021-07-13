Франция отправит на саммит Крымской платформы, который состоится накануне Дня Независимости Украины, своего министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана.

Об этом рассказал посол Франции Этьен де Понсен в интервью "ТСН".

Также Жан-Ив Ле Дриан примет участие в праздновании дня Независимости Украины.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.

Напомним, саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа" состоится 23 августа 2021 года. В Офисе президента сообщали, что "все партнеры и друзья Украины, лидеры других государств будут приглашены письмами за личной подписью Зеленского".

Ранее мы уже сообщали, что США пошлет в Киев на заседание "Крымской платформы" своих представителей. Также властей США ожидают на торжестве в честь Дня независимости Украины в Киеве.

Между тем, организаторы саммита "Крымской платформы" решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с "циничными заявлениями России" об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.