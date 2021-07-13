В Верховной Раде с утра среди депутатов ходят слухи, что якобы на вечер президент Владимир Зеленский собирает фракцию "слуг народа", чтоб обсудить вопрос отставки Арсена Авакова с поста главы МВД.

Этот слух пересказали "Стране" сразу несколько депутатов от СН, уточнив, что официальных подтверждений и рассылки о сборах фракции нет.

Один из источников в Офисе президента (враждебный к руководителю ОП Андрею Ермаку) сказал, что это правда и отставка Авакова готовится.

Другой источник (близкий к Ермаку) заявил, что это враньё и вопрос об отставке министра не стоит.

Напомним, еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако президент Украины Зеленский выступал против такого решения.

В июне 2021 года в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение главы МВД. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что слухи об отставке Арсена Авакова ходят давно, но в ведомстве на них не реагируют. Отметим, что Аваков находится во главе МВД уже почти 7,5 лет.

Что происходит вокруг Авакова и как может вести себя с ним Офис президента подробно писала "Страна".