Во вторник, 13 июля, получившего огнестрельное ранение девятилетнего мальчика, из Житомирской области на вертолете специализированного отряда ГСЧС доставили в Киев, где медики продолжают борьбу за его жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

После полудня в Новограде-Волынском медицинский реанимобиль доставил раненного ребенка на стадион "Авангард", где приземлился вертолет ГСЧС. Мальчик в сопровождении двух врачей-анестезиологов поместили на борт. В течение нескольких часов их должны были доставить в Национальную детскую специализированную больницу МОЗ Украины "Охматдет".

"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности Министерства внутренних дел. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь спасти ребенка", - сказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Напомним, 12 июля в Новоград-Волынском со сквозным огнестрельным ранением спины госпитализировали 9-летнего ребенка. По предварительным данным, происшествие якобы случилось на берегу местной речки, однако в ходе следствия выяснилось, что мальчик был ранен дома.

На следующий день, 13 июля, правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 43-летний военнослужащий из Киева, знакомый отца мальчика. По предварительным данным происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.