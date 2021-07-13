В Черкассах, как и в Житомире, в понедельник, 12 июля, прошел сильный ливень. Из-за непогоды автомобили и общественный транспорт плавали в воде. Без электроэнергии остались 28 населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели неоднократно выезжали убирать деревья, которые падали из-за сильных порывов ветра на перекрестке улиц Чиковани - Самуила Кошки, Одесская - Рустави и на улице О. Дашкевича, и препятствовали движению транспорта.

Еще два аналогичных случая произошли в городах Тальное и Смела.

Из-за непогоды в области остались без света 28 населенных пунктов. Также возникли два пожара из-за разрядов молний.

Видео последствий непогоды очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что вода затрудняла движение автомобилей.

Кроме того, ливень затопил многоэтажный дом. На кадрах видно, как вода лилась ручьем прямо в подъезде.

Ранее мы рассказывали, как из-за ливня и шторма в курортных Бердянске и Кирилловке оказались затопленными пляжи.

Также сообщали, как в центре Днепра во время ливня в реку смыло часть набережной.

Кроме того, мы показывали видео мощного ливня, который за 15 минут затопил Одессу. В течение четверти часа в городе выпало 28 миллиметров осадков.