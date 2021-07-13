На заседании во вторник, 13 июля, Верховная Рада внесла в повестку сессии законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа при минимально необходимых 226 голосах.

Кроме того, народные депутаты приняли решение сократить до двух недель срок подачи альтернативных законопроектов.

Напомним, что Зеленский заявил о внесении в Раду законопроекта про большой герб Украины как неотложного в День Конституции, 28 июня.

Также сообщалось, что Зеленский предлагает сделать Большим гербом Украины рисунок, утвержденный при Юлии Тимошенко. На эскизе изображен Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев, с правой - воин-казак с ружьем.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, что известно о Большом гербе Украины, который предложил Зе, и зачем там корона.

Утром 13 июля националисты и порохоботы начали атаку на идею большого герба Украины, предложенную Зеленским.