Предстоящая неделя с 19 по 25 июля будет иметь достаточно конфликтный характер. Энергия первой половины недели будет склонять к тому, что вокруг себя вы будете видеть сплошные раздражители. Это касается как слабостей и недостатков окружающих, так и ваших собственных. Прежде всего, ссоры могут возникать среди близких людей и домочадцев. Чтобы избежать мрачных настроений и не срываться на людях, важно придерживаться ряда рекомендаций и правил для каждого отдельного знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Вам будет сложно восстанавливаться после дней раздражения, которыми ознаменуется начало недели. Вы не привыкли подавлять в себе агрессивные эмоции. Однако звезды рекомендуют вам найти для себя какие-то приятные занятия, которые будут отвлекать вас от проблем. Подойдут любые экстремальные и подвижные виды спорта, а еще плавание.

Телец (21.04 - 21.05)

Скандалы на этой неделе вам противопоказаны. Культивируйте здоровый образ жизни, балуйте себя любимыми блюдами, восполняйте энергию через сон, медитации и расслабляющий массаж. Вечером, когда дневная жара спадет, больше ходите пешком. Уже к середине недели вы поймете, что научились справляться с многозадачностью и быстро решать проблемы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Чтобы раздоры не затянули вас в свои сети, а конфликты не испортили вашу репутацию, по возможности направьте свои силы на создание уюта в доме. Можете что-то отремонтировать, сделать перестановку или докупить комфортные и нужные предметы мебели. Звезды подсказывают вам, что особого уюта комнате придаст освещение или картины.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам нелегко находиться наедине со своими тревожными мыслями и страхами. Расслабиться поможет общение с домашними животными или детьми (если таковые имеются в вашем окружении). Также помогут медитации, чтение романа у камина, парная баня или хобби (вязание, вышивка, резьба по дереву, рисование). Найдите увлечение по душе и гоните подальше свои опасения.

Лев (23.07 - 23.08)

Хорошим стартом недели для Львов, как и для Скорпионов, станут лакомства. Выбирайте на свой вкус, что больше поднимет вам настроение - мороженое, ягоды или прохладное вино. Все позволительно в небольших порциях для поднятия жизненного тонуса. Если в начале недели немного расслабиться, у вас появится много сил, чтобы наверстать все запланированные дела уже в середине периода.

Дева (24.08 - 23.09)

Для вас самой прекрасной практикой в момент, когда кошки скребут на душе, станет единение с природой, отдых на даче или в деревне. Также печаль пройдет у кромки водоема, бассейна или фонтана. Поэтому можете смело планировать прогулки у морского побережья или реки. На худой конец подойдет расслабляющая ванна с травами или экзотические купания - в молоке, шампанском и с лепестками роз.

Весы (24.09 - 23.10)

Наладить свое настроение и почувствовать себя более успешным вам помогут полезные и добрые дела по отношению к остальным. Проявляя заботу и нежность по отношению к близким, вы сами получаете много любви и ласки взамен. Энергетика дня будет расти прямо пропорционально тому, насколько щедрым вы будете по отношению к окружающим.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Эта неделя для радости и баловства. Делайте то, что вас радует, чтобы провести период с пользой. Если любите сладкое, можете позволить себе любые десерты и торты в начале недели. Это поднимет ваше настроение, а калории вы сможете согнать в процессе трудовой недели. Она ожидается не из легких.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Конец июля - прекрасное время для танцев, музыки и пляжных вечеринок. Поэтому можете один или с друзьями выдвигаться туда, где шумно и весело. Увидите, что вашу тоску снимет как рукой. Вы почувствуете себя намного лучше и увереннее. Решайте проблемы по мере их поступления, не беритесь за то, что вам не под силу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Уже с понедельника Козерогам нужно дать себе какой-то позитивный старт на неделю. Вас может порадовать новая книга или хорошее кино. Встречаться с людьми и становиться продуктивным нужно в среду, 21 июля. Для вашего знака середина недели - самое благоприятное время для покупок, путешествий и бизнеса.

Водолей (21.01 - 20.02)

В понедельник позвольте себе пассивные дела, не делайте ничего важного, ограничьте закупки и общение с людьми. Если начать неделю слишком активно, рискуете сдать позиции уже к среде. Звезды советуют вам в период с 19 по 25 июля придерживаться народной мудрости "тише едешь-дальше будешь", избегать суеты и спешки.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Можете ни в чем себе не отказывать на этой неделе. Для вас период с 19 по 25 июля будет удачным для решения вопросов, связанных с финансами, а также любыми покупками/продажами. Успехи в профессии заставят вас радоваться жизни, больше улыбаться и дарить людям позитивную энергию. Проявляйте щедрость по отношению к нуждающимся.