В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" решение об автоматическом аресте счетов должников считают элементом антинародной политики власти, которая сначала подняла тарифы за услуги ЖКХ, необоснованно повысив тариф на газ.

Об этом заявил сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко, которого цитирует пресс-служба партии.

Бойко считает, что украинцы должны получать газ собственной добычи по его себестоимости. А из-за необоснованных тарифов на газ люди просто не в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги.

"Этот так называемый рынок – это когда берут стоимость газа на европейском хабе и говорят, что у нас будет такая-то цена. Но причем газ отечественной добычи к европейскому хабу? Почему получается та или иная цена, они ответить не могут. В результате тарифы уходят в небо, люди не могут платить, задолженность растет", - сказал сопредседатель партии.

Нардеп призвал установить справедливые и экономически обоснованные тарифы.

"Возьмите украинский газ, себестоимость которого вместе с инвестиционной составляющей около 3000 грн. за тысячу кубометров, и продавайте его людям. Также нужно гарантировать субсидии всем, кто в них нуждается, установить мораторий на повышение тарифов и обеспечить прозрачное тарифообразование", – заявил Бойко.

Кроме того, он считает, что приказ Министерства юстиции об автоматическом аресте счетов людей, у которых возникла задолженность за услуги ЖКХ, должен быть немедленно отменен.

"Решение об автоматическом аресте счетов должников – это очередной элемент антинародной политики власти. Минюст должен немедленно отменить этот приказ. Обосновывая данное решение, в правительстве ссылаются на европейский опыт. Но в Европе нет пенсий в 100 долларов при цене газа в 400. Этой антинародной политике должен быть положен конец", - резюмировал парламентарий.

Напомним, с 6 июля банки могут автоматически списывать деньги со счетов должников, в том числе и должников по ЖКХ.

Также сообщалось, что цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч гривен за тысячу кубов.