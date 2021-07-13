Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает единственным приемлемым для Киева вариантом компенсации за запуск "Северного потока-2" заключение Россией нового контракта на транзит газа через Украину, рассчитанного на следующие 15 лет.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - сказал Макогон.

По его словам, от запуска "Северного потока-2" особенно пострадают страны Восточной Европы, а в Украине газ может подорожать. При отсутствии транзита все объемы нужно будет импортировать физически из Евросоюза, поэтому сейчас активно ведется работа, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии.

"Но конечно, основная наша задача как страны — увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта", - заявил Сергей Макогон.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа. При этом недавно стало известно, что Германия подготовила несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода.

Также мы писали о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос чисто финансовых компенсаций по запуску "Северного потока-2". Глава государства заявил, что Украина в случае запуска газопровода потеряет 2 миллиарда за транзит газа и столкнется с дефицитом газа и с ростом его цены на внутреннем рынке, "поэтому Украина должна иметь гарантии поставок газа еще на 10-15 лет".