Компания-оператор Nord Stream AG с 13 до 23 июля остановила прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" в связи с проведением работ по плановому ежегодному техническому обслуживанию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода

В Nord Stream AG заявили, что график и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами компании по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

"Северный поток" - магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до приемного терминала в Германии). Оттуда операторы OPAL Gastransport и NEL Gastransport, которые эксплуатируют сухопутные отводы от магистрали, поставляют газ в другие страны Европы. Газопровод транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки. В 2020 году по нему было направлено 60 млрд кубических метров.

Напомним, 10 июня морская часть первой нитки российского газопровода "Северный поток - 2" была технически завершена. В Nord Stream 2 AG заявили, что с 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению ее газом.

Также мы рассказывали, что в Nord Stream 2 рассчитывают полностью закончить строительство трубопровода "Северный поток-2" к концу августа 2021. Для этого необходимо завершить прокладку второй из "веток".