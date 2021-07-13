В понедельник, 12 июля, в городе Перечин Закарпатской области, на предприятии Лесохимкомбинат произошло массовое отравление работников угарным газом. В результате пятеро человек были госпитализированы, один из них погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

О смерти на перечинском Лесохимкобинате в полицию сообщили медики. Правоохранители выяснили, что во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний мужчина, надышался угарным газом и потерял сознание. Ему пытались помочь четверо коллег, которые тоже отравились из-за распространения вредных веществ по территории предприятия.

"В результате, 38-летний работник предприятия погиб, еще четверо его коллег были госпитализированы в больницу. После оказания им медпомощи двух из них отпустили домой, еще двое - остались на стационарном лечении", - сказано в сообщении.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. В ходе досудебного расследования правоохранители установят все обстоятельства инцидента и выяснят окончательные причины гибели мужчины.

Напомним, зимой во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека.

Также сообщалось, что в Мариуполе в частном доме три человека насмерть отравились угарным газом.