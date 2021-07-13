Настоящая драма на глазах у многочисленных очевидцев развернулась во вторник, 13 июня, в российском Иркутске, где неадекватный отец с трехлетним ребенком на руках завис на карнизе 13 этажа и грозил броситься вниз.

Мужчина требовал немедленной встречи с женой, с которой находится в состоянии развода. "Героем" оказался 34-летний Роман Терентьев.

Об этом пишут российские СМИ.

Роман Терентьев. Фото: LIFE SHOT

Как выяснилось, накануне он избил свою супругу и она подала заявление в полицию. Тогда мужчина приготовил для нее новый "сюрприз", который стал "достоянием" не только всего Иркутска и России, онлайн за судьбой ребенка, жизнь которого зависела от неадекватного отца, следили люди из разных стран мира.

К месту ЧП привезли жену Романа Терентьева, у которой оказались подбиты оба глаза - следствие недавнего общения с мужем. Женщина со слезами убеждала супруга, что заберет заявление из полиции и не будет иметь к нему претензий - лишь бы он отпустил малыша и залез обратно.

Жена Романа Терентьева. Скриншот с видео

Тем временем спасатели развернули внизу надувной так называемый куб жизни на случай, если отец таки решится прыгнуть вниз. Также на месте ожидали приезда психиатра, который оказался единственным из доступных подобных специалистов, но и тот был занят с другим агрессивным пациентом, потому задерживался. А бойцы МЧС продумывали, как бы силой затащить неадеквата обратно.

За два часа стояния на карнизе в Иркутске успела измениться погода - пошел дождь и ребенок замерз до посинения. Очевидно, это сподвигло отца вернуть малыша в квартиру. После этого Роман Терентьев попросил, чтобы ему принесли водку и сигареты.

В итоге спецназовцы задержали мужчину, вывели его из дома и увезли. По данным российских СМИ, против горе-отца возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего.

По данным местных СМИ, с пострадавшим ребенком на первый взгляд все хорошо.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре 9-летний мальчик умер от отравления грибами, которые насобирал его отец.

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