Экс-директор Института нацпамяти Украины, а ныне нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович раскритиковал идею Владимира Зеленского утвердить большой герб Украины. Коллег по Раде Вятрович призывает ни в коем случае не голосовать за соответствующий проект закона, а главу государства - отозвать документ и изъять из Конституции все упоминания о большом гербе.

Об этом Вятрович написала в Facebook, такие же посты публикуют сегодня и другие порохоботы и националисты.

"Мы бьем тревогу и призываем объединить усилия, чтобы предотвратить угрозу обесценивания государственного герба Украины - Тризуба - через его замену бестолковым "большим гербом". Трезубец Святого Владимира, который формально является "малым гербом", воспринимается в Украине и мире как полноценный государственный герб Украины и является завершенным в своем совершенстве. Несмотря на древнее происхождение, Тризуб идеально вписывается в минималистичную эстетику XXI века, является простым в воспроизведении и чрезвычайно узнаваемым", - написал Вятрович.

По его мнению, неприемлемым является вариант большого герба, предложенный Владимиром Зеленским в законопроекте №5712. Вятрович заявил, что он противоречат законам геральдики, а вариации этого рисунке проиграли на всех государственных конкурсах, организованных на протяжении последней четверти века, в том числе и на конкурсе, проведенном в 2020 году нынешней властью.

Вятрович опасается, что принятие законопроекта о большом гербе может привести к нивелированию Тризуба, унижению украинских национальных символов и самоуничижению украинского государства.

"Нужно защитить наш герб - Тризуб - от наступления безвкусицы, безответственности и болезненных абмиций. Мы призываем: президента Украины - отозвать законопроект №5712 о "большом гербе", использовать предоставленные Конституцией полномочия для начала процедуры изъятия из Основного Закона упоминаний о "большом гербе" и окончательного утверждения Тризуба как единого и самодостаточного государственного герба Украины; народных депутатов Украины - ни при каких обстоятельствах не поддерживать этот проект и не голосовать за "большой герб", - написал Вятрович.

Такие призывы в Facebook распространяют, помимо Вятровича, и другие националисты и порохоботы.

"К эскизу большого герба действительно много вопросов - как с точки зрения правил геральдики, так и с точки зрения его смыслового наполнения (фактически из всех регионов Украины там отдельно обозначен только Львов). Но нынешняя кампания против большого герба, скорее всего, связана с чисто политическими причинами - партия Порошенко и ее группа поддержки не хотят, чтоб лавры "создателя большого герба" достались Зеленскому. Который наверняка будет пытаться использовать эту тему для пиара на электоральном поле Порошенко", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" ранее писала о том ,что известно о Большом гербе Украины, который предложил Зе, и зачем там корона.

Также мы писали, что законопроект о государственном гербе Рада должна рассмотреть уже сегодня, 13 июля.