Американский и австралийский актер Рассел Кроу получил первую дозу вакцины от коронавируса в воскресенье, 11 июля. Для того, чтобы сдалеть прививку в австралийском городе Сидней артисту пришлось отстоять очередь огромную очередь.

Об этом Кроу рассказал в своем Twitter-аккаунте.

"Как я провел воскресенье. Выстроился в очередь с 7000 хорошими гражданами, чтобы получить первую прививку", - написал он.

Рассел Кроу - австралийский и американский киноактёр и режиссёр, который приобрел известность благодаря своим ролям в таких фильмах: "Гладиатор", "Секреты Лос-Анджелеса", "Ной", "Славные парни", "Игры разума", "Мумия" и другие.

Каким именно препаратам прививался 57-летний актер, он не уточнил. Однако данный момент в Австралии одобрено два препарата для вакцинации от коронавируса: Pfizer/BioNTech и Oxford/Astrazeneca. При этом Австралия запретила применение вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет из-за появления тромбов, так как актер моложе 60, вероятнее всего он получил прививку препаратом от Pfizer.

Также сообщалось, что в Австралии умерла женщина после прививки вакциной от Covid-19 AstraZeneca. Ей было 72 года.