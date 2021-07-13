Дипломат считает, что для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус. Фото: twitter.com/FranceenUkraine

Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов Североатлантического Альянса о предоставлении ПДЧ Украине. Он советует нашей стране сосредоточиться на внутреннем процессе реформ на пути в НАТО.

Об этом дипломат заявил в интервью ТСН.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства (Украина получила этот статус в 2020 году - Ред.) Между НАТО и Украиной", - сказал он.

Посол заявил, что для получения ПДЧ и членства в НАТО Украина должна построить консенсус.

"Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал посол.

В частности, по его словам, Украине нужно сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. "И НАТО готово помочь. Франция как член Альянса также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", - добавил где Понсен.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский назвал проблемы со вступлением Украины в НАТО несправедливым по отношению к Альянсу.

В свою очередь специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай дал понять, что для вступления Украины в Альянс необходимо, чтобы сам Альянс хотел расширяться. При этом одного выполнения перечня условий вступления в организацию, по его словам, недостаточно.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она может стать полноправным членом НАТО.

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