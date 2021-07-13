Полиция задержала военного, который тяжело ранил 9-летнего мальчика под Житомиром

Полиция задержала 43-летнего военнослужащего из Киева по подозрению в огнестрельном ранении 9-летнего мальчика в Новоград-Волынском Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"К причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца (раненого мальчика), который приехал накануне. Предварительно, происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием", - об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

В ходе обыска правоохранители обнаружили у подозреваемого в автомобиле оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Эти предметы полиция изъяла.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по этой статье. Также правоохранители открыли дело по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Также, по словам полицейского, решается вопрос о транспортировке раненого ребенка при помощи авиации МВД из Новограда-Волынского в Киев для лечения в Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 12 июля. Ранее следствие предполагало, что происшествие якобы случилось на берегу местной речки, однако позже выяснилось, что ранение ребенка произошло дома.

Ранее мы писали о том, как в селе Гребенки Киевской области 33-летний внук, вернувшийся из АТО, забил до смерти 82-летнюю бабушку граблями.