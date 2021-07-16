Сегодня, 16 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник - день бухгалтера. Такие сотрудники есть на каждом предприятии, являются ценными и незаменимыми кадрами.
Как правило, люди, занимающие должность бухгалтера - душевные и понимающие. К ним можно обратиться за советом и помощью. Они не оставят в трудной ситуации и помогут в бухгалтерии тем, кто в ней не сведущ.
"Страна" публикует красивые открытки и поздравления для бухгалтеров, стихи на русском и украинском языках.
С днем бухгалтера 2021 - открытки, картинки, гиф, поздравления
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: "Виват!",
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
В День бухгалтера желаю,
Чтоб компьютер не завис,
Дебет с кредитом сходились,
Ведь Вы — класс специалист!
В личной жизни — много счастья,
В доме — радость и уют.
Пусть уходят прочь несчастья,
А любовь, удача — ждут!
Рассчитать и приумножить ―
Это все бухгалтер может.
Поздравляю с вашим днем,
Только радость будет в нем.
Пусть для вас растут цветы,
Пусть все исполнятся мечты,
Любовь пусть окружает нежно,
Удача будет пусть безбрежной!
В День бухгалтера желаю
Вам отличный коллектив,
Чтобы счастливы вы были,
Излучали позитив.
Чтобы всё всегда сходилось
И работалось легко,
Чтобы премия не снилась
И была всегда ого!
Пусть цифры ходят ровным строем,
Не выбиваясь из рядов.
Ведь для бухгатлера святое,
Чтоб был посчитан каждый вздох.
Когда порядок, жить спокойней,
И можно посчитать доход.
Пусть будет всё в расчетах стройно:
Работа, жизнь, расход, приход.
Все отчёты пусть сдаются
Просто, весело, шутя —
Жизнь заставит улыбнуться,
С Днём бухгалтера тебя!
Пусть карьера вверх стремится,
Всё удастся — только верь.
Ты собой можешь гордиться,
Исполняй мечты скорей!
З днем бухгалтера вітаю,
Класний ви спеціаліст.
Хай з великими нулями
Буде ваш зарплатний лист!
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!