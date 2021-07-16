Сегодня, 16 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник - день бухгалтера. Такие сотрудники есть на каждом предприятии, являются ценными и незаменимыми кадрами.

Как правило, люди, занимающие должность бухгалтера - душевные и понимающие. К ним можно обратиться за советом и помощью. Они не оставят в трудной ситуации и помогут в бухгалтерии тем, кто в ней не сведущ.

"Страна" публикует красивые открытки и поздравления для бухгалтеров, стихи на русском и украинском языках.

С днем бухгалтера 2021 - открытки, картинки, гиф, поздравления

Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Дебет с кредитом сходились,

Ведь Вы — класс специалист!

В личной жизни — много счастья,

В доме — радость и уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

А любовь, удача — ждут!

Рассчитать и приумножить ―

Это все бухгалтер может.

Поздравляю с вашим днем,

Только радость будет в нем.

Пусть для вас растут цветы,

Пусть все исполнятся мечты,

Любовь пусть окружает нежно,

Удача будет пусть безбрежной!

В День бухгалтера желаю

Вам отличный коллектив,

Чтобы счастливы вы были,

Излучали позитив.

Чтобы всё всегда сходилось

И работалось легко,

Чтобы премия не снилась

И была всегда ого!

Пусть цифры ходят ровным строем,

Не выбиваясь из рядов.

Ведь для бухгатлера святое,

Чтоб был посчитан каждый вздох.

Когда порядок, жить спокойней,

И можно посчитать доход.

Пусть будет всё в расчетах стройно:

Работа, жизнь, расход, приход.

Все отчёты пусть сдаются

Просто, весело, шутя —

Жизнь заставит улыбнуться,

С Днём бухгалтера тебя!

Пусть карьера вверх стремится,

Всё удастся — только верь.

Ты собой можешь гордиться,

Исполняй мечты скорей!

З днем бухгалтера вітаю,

Класний ви спеціаліст.

Хай з великими нулями

Буде ваш зарплатний лист!

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!