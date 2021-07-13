В Киеве ночь с воскресенья на понедельник, 12 июля, оказалось самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опускалась ниже +22 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Ночь на понедельник в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +22 градусов. Предыдущее рекордное значение - +21,4 градус - было зафиксировано в 1922 год. В этом году оно было превышено на 0,6 градуса.

Всего с начала года, по данным метеорологов, в Киеве установлен уже 21 температурный рекорд.

Напомним, июнь-2021 в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы, за месяц в городе было установлено 10 рекордов. В течение шести дней максимальная температура воздуха превышала +30 градусов. Осадков в июне на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

Также мы писали о том, что 24 июня в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. В столице наблюдались самые высокие среднесуточная, максимальная и минимальная температура воздуха. Воздух прогрелся до исторического максимума для первого месяца лета.