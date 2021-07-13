В Житомирской области разгорелась целая война между местными жителями и приезжими сборщиками черники. Жители села Липники перекрывают дорогу в лес, утверждая, что заезжие бригады охотников на ягоду забирают практически весь урожай и к тому же повреждают сами ягодники большими гребенками, которые используют для сбора.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Селяне каждое утро перекрывают дорогу в лес, чтобы не пропускать автомобили из соседней Ровенской области. Доходит даже до рукопашной, поэтому в селе постоянно дежурит полиция.

Сбор черники едва ли не единственный "бизнес" в Липниках, ее сбором занимаются весь район из года в год. Местные жители для спасения урожая от "чужаков" собираются проводить рейды в лесу.

"Едут сюда к нам. Мы на чернике зарабатываем копейки, и те у нас отнимают", - жалуется местная жительница.

Приезжие сборщики черники отвергают обвинения местных и говорят, что после гребенки черника даже лучше растет.

Полиция устроила в селе постоянное дежурство, чтобы не допускать столкновений и разнимать конфликтующие стороны.

Ранее "Страна" писала о том, что из зоны отчуждения пытались вынести 40 кило радиоактивной черники на продажу.

Также мы сообщали, что в зоне ЧАЭС поймали жителей Ровенской области, которые собрали 200 кг фонящей черники на продажу.