Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала очередной фрагмент своей книги "Каждый из нас президент", которая на следующей неделе должна выйти в тираж. В этом отрывке Мендель рассуждает о том, почему пятый президент Петр Порошенко больше не станет президентом, обзывает его соратников "фриками" и приходит к выводу, что Зеленский - первый объединяющий украинцев президент.

Фрагмент опубликован на личной страничке Мендель в социальной сети Facebook

Сначала Мендель в своих воспоминаниях возвращается к 2016 году. В начале поста она вспоминает, как ехала в Украину из Брюсселя. По дороге она познакомилась с редактором западного СМИ, который занимается темой СССР. Тот, сравнивая Украину и Россию, отметил положительные черты последней.

"Нигде нет таких плохих политиков, как в Украине, - констатировал он мне так неожиданно, что я даже восприняла это за откровение. - Да, в России тоже есть коррупция, тоже нарушаются права человека, там тоже бедность и сложно жить. Но у их политиков все же есть незыблемые ценности. - Мы общались на английском, и только одно слово он произнес по-русски, которую изучил во время работы в Москве. - Государственность. - Он с большим нажимом подчеркнул это слово. - Это то, во что верят их политики, это их идеология. Украинские политики не имеют ценностей. Они готовы пообещать все что угодно, даже противоречивые вещи, лишь бы оставаться дальше в политике", - вспоминает разговор Мендель.

Юлия указывает, что разговор произошел "на второй год после Революции Достоинства, когда мы четко, через боль и смерть, определились, что идем на Запад".

По словам Мендель, на западе окружение Порошенко видели "мелкими советскими ворами".

"Окружение Президента Петра Порошенко погрязло в коррупционных скандалах и лицемерии, информационная политика строилась на агрессии, лжи и отсталом, неестественном консерватизме. Элита наслаждалась отстраненной элитарностью, а народ выживал, устало и раздраженно наблюдая спектакль на сцене украинского политического театра. Европа была недостижимой без европейских политиков. Петр Порошенко и его команда оставались мелкими советскими ворами, которые дорвались до бюджетного корыта. Пафосные лозунги не могли скрыть от западных журналистов советские привычки, закомплексованные реакции и плохо наигранную ложь. Политическая элита насквозь пропиталась гнилью, и от перестановки лиц результат не менялся", - критикует Мендель то время.

Мендель сетует, что "за почти тридцать лет независимости политические партии в Украине не выработали ни единой государственной идеологии", и что каждая новая политсила строилась и выживала исключительно благодаря фигуре лидера и ни одна политсила "не смогла определить, что это такое - украинская идентичность".

В этом ключе она вспомнила знаменитый "армовир" Порошенко и "попсовый электоральный тур с Томосом"

"Петр Порошенко пытался искусственно насадить консервативные идеалы начала ХХ века, которые потеряли свою актуальность и для многих уже не казались привлекательными. Он потратил уйму усилий на построение формулы идентичности со слишком хрупкими компонентами: армией, на которой наживалось его окружения, языке, которым не общались в его семье, вере, которую он отождествлял с автокефалии Украинской Церкви и которую превратил в попсовый электоральный тур с Томосом", - пишет Мендель.

Для западных журналистов, по мнению Мендель, украинская идентичность ассоциировалась "с легендами о смелом казачестве, с караваем, который пекут в деревнях на свадьбу, с рождественскими колядками, которые поют от дома к дому еще в гоголевских рассказах".

"Украина для западного читателя идентифицировалась с крестьянством и оставалась постсоветской провинцией. Будучи более четким предыдущих президентов, Порошенко, однако, выбрал тот же путь отрицания масштабности, многозначности, сложности, разнообразия, пестроты, противоречивости современного украинского общества ради слишком узких определений, чтобы стать автором простой и доступной формулы нашей идентичности", - рассуждает бывшая пресс-секретарь президента.

Мендель констатировала, что такое навязывание вызывало отторжение. Далее из воспоминаний о 2016 годе Юлия перенеслась в 2018-й:

"К концу 2018-го, когда в президентские кандидаты снова выбилась давно известна парочка - Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, у народа заметно ощущалась усталость. Недостаток политической элиты, изменение тех же лиц, которые, по сути, ничем не отличаются, и отсутствие какой-либо альтернативы создали огромное пространство для новых возможностей. И когда в новогоднюю ночь 2019-го Владимир Зеленский объявил свое решение идти на выборы Президента, многие вздохнули с облегчением: это была надежда, которой не ощущалось уже давно", - вспоминает она.

Она напомнила, как Зеленский обещал "стать приговором" для Порошенко. Она охарактеризовала Зеленского в то время как актера и бизнесмена.

"Я не ваш оппонент, - сказал он Порошенко. - Я ваш приговор". Каждой фразой актер и бизнесмен Зеленский будто забивал гвозди в политический гроб Порошенко. Он не хвастался и не обещал много, что был прописан успешный сценарий, так подсказывал его острый ум", - рассуждает Юлия

Она вспомнила, как Зеленский, а затем и его партия, получили беспрецендентную поддержку украинцев, назвав результат "приемлемой для большинства населения революцией"

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже в сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканым газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков, но с четким, жестким и эмоциональным приговором тогдашней власти. Первая по-настоящему электоральная революция Украины", - пишет она.

После "электоральной революции" Порошенко, согласно выводам Мендель, стал работать на разделение украинцев, ведь "боли общества - это инструмент политтехнологов".

"В Украине темы, которые хорошо предоставляются для разделения, - это патриотизм, язык, вхождение страны в ЕС или направление в сторону России. Разумеется, господин Порошенко пользовался этими же приемами и технологиями. Пользовался и во время кампании, и уже после проигрыша, разделяя украинское общество вопросами языка, кого определяя как лучших патриотов, кого-то - как худших, вбрасывая в информационное пространство дразнящие для общества вещи, искажают реальность. Он заполонил украинские соцсети ботами, выводил людей на улицы, вливал деньги в медийные (и соцмедийные) каналы. Поэтому кампания 2019-го стала едва ли не самой грязной в истории Украины", - рассуждает она.

Мендель вспомнила и соратников Порошенко, назвав их "людьми-фриками"

"И кроме образцовых людей-фейков, таких как Ирина Геращенко, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Виктор Уколов, которые орут идиотские обвинения, тщательно отрабатывая темники в соцсетях и на каналах Порошенко, создавались десятки или даже сотни тысяч безликих аккаунтов: всех этих "Раиса Раиса", "Патриот Патриот" и "Борцов за Справедливость" с повторяющимися картинками, пустыми профайлами, громким криком в комментариях - одинаковые, как под копирку, посланиями", - пишет она.

Далее Мендель перешла к главному выводу повествования, что Зеленский - единственный президент, который подарил украинцам чувство заботы, "которой они не знали"

"Фактически у нас не было ни одной политической кампании, где бы ни пытались разделить украинцев. И когда Владимир Зеленский пришел с новой идеологией - объединение, сработала инстинктивная жажда жизни - желание жить и быть счастливыми, инстинкт самосохранения и заботы, которой украинцы никогда не знали.

Зеленский навсегда изменил украинскую политику. Он "открыл" большую часть украинской политической "элиты", привлекая людей из бизнеса, искусства и телевидения. Он менял нарративы в стране, сглаживая конфликты между недружественными идеологиями. Он представлял украинскую идентичность такой, какой она была, - без пафоса, но с множеством различных привкусов, не как страну, достойную сожаления, а как динамическую европейскую демократию", - пишет Мендель

Ранее "Страна" подробно разбирала, о чем первый фрагмент книги Мендель, посвященный советским солдатам.

Напомним, Зеленский сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

Ранее сообщалось, новый пресс-секретарь Зе не собирается читать книгу своей предшественницы Мендель