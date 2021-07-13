Встреча с Меркель в Берлине 12 июля разочаровала Зеленского - он не привез в Киев ни компенсаций за потери от запуска "Северного потока-2", ни политической поддержки в противостоянии с Россией. Таков лейтмотив статей в немецких СМИ по итогу визита Зе в Берлин.

В Киеве в поступках Меркель видят зраду.

"Украинцы чувствуют пренебрежение"

Как пишет сайт телеканала NTV, Киев пока скептически относится к действиям Меркель, в частности, к призывам дружбы с Россией.

Главная причина недовольства Украины - неизменность позиции Германии по "Северному потоку-2".

"Для Киева Меркель считается важнейшим международным союзником, но когда речь идет о проекте газопровода "Северный поток-2" дружба, очевидно, заканчивается", - отмечает издание.

Отдельное раздражение у Киева вызвала инициатива Меркель и Макрона о саммите ЕС-Россия, считает Spiegel.

"Украинцы давно почувствовали пренебрежение от немцев", - пишет издание.

В целом, полагает ZDF, Зеленский накопил ряд разочарований по поводу немецких чиновников. В частности, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер для чествования 80-й годовщины нападения на СССР выбрал место, связанное именно с Россией.

Также Роберт Габек, глава Партии зеленых, во время визита в Украину "дал задний ход" в вопросе поставок оружия. Как пишет Spiegel, эту тему вновь подняли как раз накануне визита - и вновь получили отказ (после чего Зе отменил встречу с министром-обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр).

Зеленский, как отмечают немецкие СМИ, ждал от Берлина заверений в поддержке после ухода Меркель и смены власти в Германии после предстоящих этой осенью парламентских выборов.

"У каждого, кто следит за украинской прессой, создается впечатление, что украинский президент ищет обещание, которое безоговорочно никто не может дать ему, а именно, что будущее немецкое правительство и в дальнейшем будет стоять на стороне Украины", - пишет Tagesschau.

Один из самых болезненных и так нерешенных вопросов - компенсации за потери после запуска "Северного потока-2". Речь шла о 3 миллиардах евро единовременных выплат и еще 5 миллиардах в кредит. По информации Spiegel, Германия готова пойти на выплаты. Но на своих условиях.

"Обсуждается сотрудничество двух стран в области производства водорода. Также Берлин может предложить Киеву отремонтировать полностью обветшалую украинскую газовую сеть, вложив миллиарды. Но будет ли этого достаточно?" – риторически вопрошает издание.

Вопрос "отступных" Украине могут обсудить на встрече Меркель и Байдена в США в этот четверг.

Меркель ждет прогресса по "Минским соглашениям"

Зеленский не нашел поддержки и по конфликту на Донбассе. Берлин по-прежнему настаивает на необходимости исполнения. "Минских соглашений", которые пытались переписать у Зе.

"Во время совместного заявления для прессы с Зеленским Меркель выразила сожаление по поводу отсутствия прогресса в Минском мирном процессе для Украины. Зеленский снова обвинил Москву в блокировании мирного урегулирования. Он возобновил призыв к еще одной встрече в так называемом нормандском формате. Это совместные консультации между Германией, Францией, Россией и Украиной по украинскому конфликту", - пишет Zeit.

Любопытно, что немалую часть публикации об итогах поделки Зе в Берлин издание посвятило цитатам из вышедшей в день этого визита статьи Путина "Историческое единство русских и украинцев". Подчеркивается, что эссе было также опубликовано на украинском языке.

"Путин обвинил Зеленского во лжи в конфликте на востоке Украины, - пишет Zeit. - Также Путин выступает за отвергнутый Зеленским тезис о том, что русские и украинцы - один народ".

"Прежде всего, он сетует на то, что Украина теперь превращает "враждебность по отношению к России" в государственную политику и находится под контролем Запада. По его словам, создание этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного по отношению к России, по своим последствиям сопоставимо с применением оружия массового поражения", - цитирует Путина немецкое издание.