Флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa, которая недавно прекратила полеты над Беларусью, откажется от приветствия "дамы и господа" в пользу гендерно нейтральных фраз.

Об этом сообщает Die Welt.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, "Дорогие гости", "Доброе утро/добрый день/добрый вечер" или "Добро пожаловать на борт". Решение будет принимать командир воздушного судна", - сообщили в компании Lufthansa.

Правила коснутся всех авиакомпаний группы, включая авиаперевозчиков Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines. Решение стало результатом более широкой дискуссии о том, как уравнять отношение ко всем гостям на борту лайнера. По словам представителя компании, переход - это "процесс, который займет определенное время". Усилия по достижению нейтрального в гендерном отношении языка не ограничатся пассажирами, но распространятся и на сотрудников компании.

Напомним, в мае Польша и Венгрия добились исключения слов о гендерном равенстве из декларации ЕС .

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