Власти Израиля снова отложили срок открытия страны для вакцинированных от коронавируса туристов, границы для привитых путешественников планировали открыть 1 августа, но перенесли дату открытия на сентябрь. Также для всех прибывающих в страну ввели обязательную самоизоляцию.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Начиная с июня в Израиль разрешили въезжать некоторым туристическим группам, но не самостоятельным путешественникам. Открыть границу для вакцинированных от коронавируса путешественников планировали в мае, затем переносили на июль, потом - на август. Официальное решение о новом сроке на данный момент не принято. Причиной переноса даты открытия границ являются опасения на фоне распространения нового штамма коронавирус аи роста заболеваемости.

Кроме того, в пятницу Минздрав Израиля объявил, что все путешественники, даже те, кто прошел вакцинацию от коронавируса или уже переболел Covid-19, после прибытия в страну должны будут уйти на самоизоляцию, которая продлится 24 часа или до тех пор, пока тест на коронавирус не станет отрицательным.

Помимо этого, всем, кто возвращается из 16 стран с высоким уровнем инфицирования необходимо будет полностью самоизолироваться в течение 14 дней или 10 дней с двумя отрицательными тестами, это правило вступил в силу 16 июля. Непривитые дети до 12 лет должны пройти самоизоляцию минимум на 10 дней;

Также любой путешественник, который не был вакцинирован или не перенес коронавирус, должен быть изолирован минимум на 10 дней.

Минздрав в пятницу также обновил список стран с высоким уровнем заражения, в который въезд для жителей Израиля запрещен. В него вошел Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Напомним, Израиль начнет штрафовать своих граждан за посещение стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

Также сообщалось, что в июне в Израиле вернули масочный режим в помещениях.