Решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве" признано недействительным и отменено. Такое решение принял Николаевский окружной административный суд, удовлетворив таким образом иск прокурора Николаевской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

По данным прокуратуры, СМИ неоднократно писали, что депутаты Николаевского городского совета не могут лишить русский язык статуса регионального, который был предоставлен решением совета в 2012 году во исполнение требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

"Учитывая, что Конституционным судом Украины в 2018 году указанный Закон признан не соответствующим Конституции Украины, для восстановления нарушенных интересов территориальной общины, прокурор вынужден был обратиться в суд с иском об отмене указанного решения органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2021 года мовный омбудсмен Тарас Креминь возмутился тем, что в Николаевском горсовете не набралось числа голосов, нужного для отнятия у русского языка статуса регионального.

Также мы сообщали, что Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к украинизации.