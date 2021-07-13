Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью российского коллеги Владимира Путина о единстве украинского и русского народов, заявил, что отношения между странами больше похожи на историю библейских персонажей Каина и Авеля.

Об этом украинский лидер заявил в ходе пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30".

"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - сказал Зеленский.

Отметим, что по ветхозаветному сюжету 4-й главы Книги Бытия, Каин убил своего младшего брата Авеля из-за того, что дар, принесённый Авелем, оказался угодным Богу, в отличие от приношения Каина.

Зеленский о статье Путина - с

Напомним, Владимир Путин написал статью об Украине. Ее опубликовали на сайте Кремля под названием "Об историческом единстве русских и украинцев". В начале материала российский президент изложил доказательства своего тезиса "Русские и украинцы - один народ".

Владимир Зеленский прокомментировал статью российского коллеги. Он заявил, что не читал ее целиком. При этом те отрывки, которые президент прочитал, показывают, что Путин "глубоко проработал вопрос", потратив много времени на изучение темы. Также Зеленский положительно оценил тот факт, что статью опубликовали на сайте Кремля и на украинском языке.