Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады на этой неделе, которые должны состояться 13 и 15 июля.

Об этом сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил с трибуны парламента, выступая в ходе очередного заседания Рады 13 июля.

"У меня вопрос к монобольшинству: как вы сами считаете, все, что вы натворили, пошло на пользу народа? Да, к сожалению, вам удалось сделать землю товаром - надеюсь, что продать до конца вы ее не успеете. Да, вы вернули игорный бизнес. Сейчас собираетесь легализовать марихуану. Скажите, а кроме как поиграть в казино и накуриться, другие достижения у вашей власти есть или нет?" - сказал Рабинович.

По его мнению, украинцев в будущем ожидают "бесконечный рост тарифов, катастрофа в медицине, в образовании, в других сферах".

"Закрывая телеканалы, преследуя лидеров оппозиции, посадив под домашний арест Виктора Медведчука, вы хотите только одного: заткнуть нам рот. Это у вас не получится! А все так называемые "актуальные вопросы", которыми вы забили последнюю неделю работы Верховной Рады - это ноль. Где вопросы мира, которое требует немедленного решения и за которые голосовали, в том числе, ваши избиратели? В вашей повестке дня им места совсем не нашлось!" - объявил Вадим Рабинович.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участие во внеочередных заседаниях до тех пор, пока монобольшинство не вернет в повестку вопрос мира и не прекратятся репрессии против лидеров ОПЗЖ.

Напомним, на внеочередном заседании 13 июля Рада должна рассмотреть вопросы о контрабанде, реформе оборонки и легализации каннабиса.

Также мы писали о том, что на внеочередном заседании в четверг, 15 июля, Рада займется вопросами экологии.