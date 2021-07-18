В воскресенье, 18 июля 2021 года, Луна будет находиться в "растущей фазе" в созвездии Скорпиона. 8-й лунный день обещает многим знакам Зодиака важные изменения в судьбе. Особенно это касается земных знаков - Тельца, Девы и Козерога. Старайтесь быть приветливыми с окружающими, проявляйте настойчивость в решении вопросов и отпускайте обиды.

Эти рекомендации будут актуальны сегодня и до конца месяца.

Телец (21.04 - 21.05)

Ваша жизнерадостность позволит взять от проявления судьбы все, что только можно. Вам будет свойственно знакомиться в самых необычных местах и обстоятельствах. Совершенствуйте свои знания о характерах людей и добивайтесь невозможного. Если вам удастся избежать разочарования в своих поступках, ваша жизнь из монотонной превратится в яркую и насыщенную.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы будут как никогда прежде способны вдохновлять, казаться легкими и при этом ощущать внутреннюю свободу. Вы убежденный оптимист, окружающие будут восхищены вашим прямым подходом ко многим делам. Женщины-Девы способны заставить любого мужчину смириться с вашим идеалистическим характером. При этом любые капризы с вашей стороны покажут ваше несовершенство, так что будьте осторожны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Все, что будет происходить сегодня, воспринимайте как жизненный урок и помните о том, что просто так в жизни ничего не происходит. Если вам грустно или вы испытываете разочарование в своем выборе, значит, вы движетесь не туда. Не предпринимайте ничего нового и постарайтесь отпустить тревожную ситуацию и спрятанные глубоко в сердце обиды. Направьте все силы на то, чтобы почувствовать себя счастливее и радостнее.

Общий прогноз дня: Восьмые лунные сутки важно провести с благодарностью к любым внешним или внутренним изменениям и обновлениям. Не критикуйте себя и не обсуждайте остальных людей. Это может усугубить ситуацию и разрушить некоторые ваши мечты. Если сегодня реагировать на некоторые стрессовые ситуации с нервами и агрессией, это может привести к депрессии. Поэтому выбросьте из своей жизни завышенные ожидания, а также нереалистичные требования к себе и окружающим.