У Путина заявили о готовности говорить с Зеленским, но не на "темы, которые обсуждать бесполезно"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не по всем вопросам. При этом подготовка ко встрече пока не ведется.
Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 13 июля.
"Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне", - сказал Песков.
При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что для начала нужно подготовить эту встречу. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал он.
Напомним, ранее Песков заявлял, что Кремль и Украина общаются по поводу гипотетической встречи президентов РФ и Украины. При этом, говорил он, что процесс происходит непросто.
Также пресс-секретарь Путина заявлял, что Владимир Путин не будет обсуждать на возможной встрече с Владимиром Зеленским вопрос принадлежности аннексированного Крыма, как того хочет украинская сторона.