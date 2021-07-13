Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не по всем вопросам. При этом подготовка ко встрече пока не ведется.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 13 июля.

"Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что для начала нужно подготовить эту встречу. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал он.

Напомним, ранее Песков заявлял, что Кремль и Украина общаются по поводу гипотетической встречи президентов РФ и Украины. При этом, говорил он, что процесс происходит непросто.

Также пресс-секретарь Путина заявлял, что Владимир Путин не будет обсуждать на возможной встрече с Владимиром Зеленским вопрос принадлежности аннексированного Крыма, как того хочет украинская сторона.