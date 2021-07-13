Статья президента России Владимира Путина о единстве россиян и украинцев, опубликованная на сайте Кремля на русском и украинском языках, написана в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, что страна отдана на откуп Западу. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Вы сами вполне можете убедиться в том, что статья выдержана в духе уважения к украинскому народу и к Украине. И статья так же выражает сожаление в связи с тем, что сейчас она во многом, судьба Украины отдана в управление и на откуп иностранцам", - заявил Песков и добавил, что проявления внешнего управления всем хорошо известны.

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что написать статью об Украине было личным решением президента. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему статья написана именно сейчас.

Напомним, статья Путина под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" появилась на сайте Кремля в понедельник, 12 июня. Мы публиковали полный текст статьи.

Также "Страна" подробно разбиралась, что и зачем написал Путин в своей статье об Украине.