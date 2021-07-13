Украина станет одной из стран, где будут проводить третий этап клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife производства компании NRx Pharmaceuticals.

Об этом пишет The times of Israel.

Третий этап клинических испытаний вакцины Brilife проведут в Израиле, в Украине и в Грузии. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, это сотрудничество может помочь завершить разработку вакцины и сделает Израиль производителем собственного препарата, который будет реализовываться и в коммерческой сфере.

"Мы убедились, что коронавирус никуда не денется и будет с нами еще долгое время. Это позволит Израилю самостоятельно производить вакцину", - сказал Ганц.

В Израиле вакцину разработали на базе уже существующего вируса (везикулярного стоматита), на нем с помощью генной инженерии нарастили шип-белок коронавируса, что позволяет вакцине проникать в клетки организма и вызывать соответствующую реакцию - выработку тел на присутствие этого самого белкового шипа.

Клинические испытания вакцины начались 1 ноября прошлого года.

Ранее в Израиле заявляли о планах сделать доступной свою вакцину от коронавируса к концу лета 2021 года.

Кроме того, в апреле Киев предложил провести третий этап испытания израильской вакцины от коронавируса в Украине, а в дальнейшем наладить производство препарата на украинских мощностях.