Совет Национального банка сегодня в полдень назначил новым заместителем председателя НБУ по денежно-кредитной политике Сергея Николайчука.

"Решение о назначении было принято всем Советом единогласно", - сообщил источник "Страны".

Напомним, что Совет Нацбанка возглавляет Богдан Данилишин, и кроме него туда входит еще 7 человек:

• Василий Фурман;

• Николай Каленский;

• Александр Петрик;

• Виктор Козюк;

• Елена Щербакова;

• Виталий Шапран;

• Василий Горбаль.

"Согласно регламенту, председатель Нацбанка Кирилл Шевченко должен внести кандидата на должность зампреда НБУ за 10 дней до рассмотрения его кандидатуры. Однако в этот раз он схитрил. Внес Сергея Николайчука задним числом, чтобы быстро заменить старого зампреда. Имя кандидата узнали вплотную к голосованию, а внесен он был задним числом — представлением от 2 июля. Формально процедуру соблюли", - рассказал источник "Страны".

По его информации, назначение Николайчука произошло с подачи Офиса Президента. За ним видят политический подтекст, поскольку до утверждения новый зампред работал в инвесткомпании ICU, где руководил департаментом макроэкономических исследований. Как известно, ранее правление Нацбанка возглавляла бывшая совладелица ICU Валерия Гонтарева: продала свою долю в компании, и теперь ее контролерами значатся Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Почти все члены правления, которое формировала Гонтарева уже покинули Нацбанк. В нем оставались лишь первый зампред Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб, у которого истек срок контракта и вчера, 12 июля, был последний рабочий день в НБУ. Кирилл Шевченко не инициировал продление контракта с Сологубом, и тот перейдет на работу в структуру МВФ. Вместо Сологуба сейчас назначили Сергей Николайчука.

У Рожковой 7-летний контракт, который истекает в 2025 году, и она уже неоднократно повторяла, что планирует доработать в Национальном банке до его истечения. В отставку подавать не собирается, хотя ни раз на публике заявляла о несогласии с политикой действующего председателя НБУ Кириллом Шевченко. По рынку ходила масса слухов об их внутренних распрях и спорах между Рожковой и Шевченко. При этом из-под начала Катерины Рожковой вывели ключевое направление — надзора, а ее перевели на работу по хозяйственной части.

Назначение Николайчука в Нацбанк вместо Сологуба оказалось неожиданным для многих, поскольку ранее на это место прочили Александра Роднянского — члена наблюдательного совета Ощадбанка, которого считают макроэкономистом-теоретиком: преподавал на кафедре Кембриджского университета, был сотрудником Центра макроэкономики (CFM), Центра исследований экономической политики (CEPR), советником Офиса президента.

По финансовому рынку ходил упорный слух о том, что на назначении Сергея Николайчука на место зампреда Нацбанка по денежно-кредитной политике настаивали в МВФ с подачи Катерины Рожковой (говорят, что она общается с Международным валютным фондом в обход руководства НБУ). Однако пока это версия не комментировалась в НБУ и Офисе Президента.

Сергей Николайчук до прихода в инвесткомпанию ICU был замминистра экономики (при Тимофее Милованове), а до этого 15 лет проработал в Национальном банке, в том числе и под началом Дмитрия Сологуба, который вчера покинул НБУ.

В качестве зампреда Николайчуку должны подчинятся подразделения, отвечающие за денежно-кредитную политику и международные связи:

• Департамент монетарной политики и экономического анализа;

• Департамент статистики и отчетности;

• Департамент финансовой стабильности;

• Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений;

• Управление европейской интеграции и международных программ.

Напомним, Дмитрий Сологуб занимал свою должность с 1 марта 2015 года. В июне в НБУ согласовали его увольнение.

Также сообщалось, что после окончания работы в должности заместителя председателя НБУ, Сологуб переходит на работу в Международный валютный фонд. Он будет работать в вашингтонском офисе организации, в департаменте денежно-кредитного регулирования и рынков капитала. По его словам, новая работа не будет связана с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.