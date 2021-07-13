Массовая драка произошла во время заседания Бориспольского городского совета во вторник, 13 июля. Поводом к рукопашной послужило появление на сессии представителей "Нацкорпуса", которые держали в руках плакаты и требовали встречи с мэром Борисполя, а также закрытия местной стихийной свалки под Борисполем.

Начавшаяся словесная перепалка переросла в побоище после того, как мэр распорядился удалить активистов из зала. Видео инцидента опубликовано на странице телеканала "ТРС Борисполь".

На видео можно рассмотреть, как зашедшие в зал люди высказывают свои требования в микрофон. Спустя некоторое время к ним подходит группа людей и делают попытки выпроводить их из сессионного зала и тут же завязывается потасовка. Через некоторое время активисты все же покинули зал и сессия продолжила работу.





Напомним, что в Бориспольском горсовете и ранее происходили драки. В частности, в августе 2019 года на тот момент секретарь горсовета Ярослав Годунок устроил драку с переселенцем из Луганской области.

Также мы публиковали видео драки "слуг народа" с депутатами Европейской солидарности в горсовете Червонограда.