На внеочередном заседании в пятницу Рада займется вопросами экологии. Повестка дня

Внеочередное заседание ВР пройдет 15 июля в 16:00. Фото: "Страна"

В четверг, 15 июля, в 16:00 Верховная Рада Украины по инициативе президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание. Нардепы займутся вопросами экологии.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

По предварительной информации, депутаты рассмотрят такие законопроекты:

  • №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине; 
  • №3091 об государственном экологическом контроле;
  • №4461 о территории Изумрудной сети;
  • №4162 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;
  • №5650 о сохранении лесов;
  • №5339 о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
  • №3576, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
  • №2351 об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира;
  • №3576 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
  • №4407 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности;
  • № 4259 о регулировании хозяйственной деятельности по озоноразрушающих веществ и фторированными парниковыми газами;
  • №4572 о внесении изменений в Закон Украины о Фонде государственного имущества Украины "и других законодательных актов Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества;
  • №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который ускорит цифровизацию Украины;
  • №5551-2 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021" по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

На внеочередном заседании в пятницу Рада займется вопросами экологии. Повестка дня

На внеочередном заседании в пятницу Рада займется вопросами экологии. Повестка дня

Напомним, сегодня Рада также проведет внеочередное заседание, на котором, где планируют рассмотреть оборонную реформу, борьбу с контрабандой, а также легализацию медицинского каннабиса.

Также мы рассказывали, чем займется Рада на пленарной неделе.

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