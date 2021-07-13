На внеочередном заседании в пятницу Рада займется вопросами экологии. Повестка дня
В четверг, 15 июля, в 16:00 Верховная Рада Украины по инициативе президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание. Нардепы займутся вопросами экологии.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.
По предварительной информации, депутаты рассмотрят такие законопроекты:
- №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине;
- №3091 об государственном экологическом контроле;
- №4461 о территории Изумрудной сети;
- №4162 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;
- №5650 о сохранении лесов;
- №5339 о регулировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- №3576, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
- №2351 об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира;
- №3576 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых;
- №4407 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности;
- № 4259 о регулировании хозяйственной деятельности по озоноразрушающих веществ и фторированными парниковыми газами;
- №4572 о внесении изменений в Закон Украины о Фонде государственного имущества Украины "и других законодательных актов Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества;
- №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который ускорит цифровизацию Украины;
- №5551-2 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021" по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.
Напомним, сегодня Рада также проведет внеочередное заседание, на котором, где планируют рассмотреть оборонную реформу, борьбу с контрабандой, а также легализацию медицинского каннабиса.
Также мы рассказывали, чем займется Рада на пленарной неделе.
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